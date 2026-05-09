Pedro Flores Zevallos, de 66 años, perdió la vida la madrugada de este sábado cuando salió a practicar deportes. Un vehículo impactó al adulto mayor de forma violenta en la avenida Villa Hermosa, frente a la Clínica San Pablo, causándole la muerte instantánea.

El hecho ocurrió al promediar las 4:50 horas; la víctima vestía ropa deportiva y, según sus familiares, salió a trotar en la madrugada. Aún en materia de investigación, se presume que el adulto mayor habría intentado cruzar la vía cuando fue alcanzado por un vehículo rojo, marca Chevrolet, de placa X5I-049, cuyo conductor se dio a la fuga en ese momento.

Hasta el lugar se constituyó personal de la comisaría de Cerro Colorado y las diligencias se extendieron hasta las 8:20 horas con el levantamiento del cuerpo por parte del representante del Ministerio Público.

Mientras estas diligencias se realizaban, una persona identificada como Fernando Adrián Quintanilla Álvarez (29) se presentó a la comisaría del sector, señalando ser el conductor de la unidad que atropelló al adulto mayor. Según información preliminar, dio positivo al examen cualitativo y se presentó 1 hora después del accidente; según indicó, huyó porque tenía miedo.

El vehículo también fue conducido hasta la comisaría de Cerro Colorado. La unidad presenta severos daños en el lado derecho del parabrisas, evidenciando la violencia del impacto. En la dependencia policial, las diligencias se realizan para determinar el grado de responsabilidad del conductor.