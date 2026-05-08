E. N. L. (20) fue detenida en la ciudad de Majes, provincia de Caylloma, tras ser acusada por su casero de robarle un televisor de 40 pulgadas, un balón de gas y herramientas de trabajo.

La denuncia se presentó durante el operativo policial “Amanecer Seguro” ejecutado por la comisaría PNP El Pedregal en diferentes sectores del módulo B de Ciudad Majes.

En ese sentido, se presentó el ciudadano L.F.H.C. (58), quien denunció el hurto de diversos bienes de su propiedad, señalando como presunto responsable a uno de sus inquilinos.

Tras ello, los efectivos policiales se apersonaron en el inmueble, donde la joven de 20 años les permitió el ingreso a la habitación que alquilaba. En el interior se halló un esmeril y un taladro, los cuales fueron reconocidos por el denunciante.

Posteriormente, la acusada fue detenida por el delito de hurto agravado, siendo puesta a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las diligencias, con conocimiento del Ministerio Público.