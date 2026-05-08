Una joven de 19 años fue detenida en el Cercado de Arequipa cuando portaba 50 bolsitas tipo globo con presunta pasta básica de cocaína (PBC), con un peso aproximado de 50 gramos.

La intervención se realizó por efectivos del Área de Antidrogas - Equipo Operativo N.º 1 de Arequipa, en la calle 15 de Agosto, donde el personal policial identificó a la mujer de 19 años, quien se encontraba en actitud sospechosa.

Tras el registro personal, la joven entregó voluntariamente las dos bolsas que contenían presuntamente PBC, además de incautarse un equipo celular marca Redmi.

Ante ello, la joven fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias correspondientes y determinar su implicancia en el delito contra la salud pública, modalidad tráfico ilícito de drogas.