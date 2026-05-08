Una intervención por presunta violencia familiar, acabó en tragedia al interior de la comisaría de Jesús María, en el distrito de Paucarpata, donde Juan O. V., de 29 años, fue encontrado sin vida dentro de la carceleta, minutos después de su detención.

De acuerdo con la información policial, el caso se inició cerca de la 1:20 de la madrugada de ayer cuando los agentes fueron alertados sobre presuntos actos de violencia familiar al interior de una vivienda ubicada en la tercera cuadra de la calle Brasil, en la Urb. 15 de Enero. Los efectivos que se trasladaron al inmueble se entrevistaron con Humberto O. V. quien denunció que había sido agredido por su hermano durante una discusión familiar, mostrando las lesiones visibles en el rostro y otras partes del cuerpo.

Detención. Juan presentaba signos de ebriedad, como aliento alcohólico, y se mostró reacio a cooperar con los policías por lo que tuvo que ser enmarrocado para su traslado a la dependencia policial por la violencia ejercida contra sus familiares.

En la comisaría fue ingresado a la carceleta; sin embargo, 20 minutos después, los familiares del detenido y el agente custodio se percataron que Juan realizaba movimientos extraños con los brazos y al acercarse, notaron que estaba atado de un extremo de su pantalón a las rejas y el otro a su cuello para suspenderse. Aunque fue trasladado al hospital Edmundo Escomel de EsSalud, los médicos solo pudieron certificar su deceso.