El niño de 9 años que cayó desde el tercer piso del Centro de Atención Residencial (CAR) San José de La Joya fue sometido a una intervención quirúrgica debido a una fractura por aplastamiento en la columna vertebral y actualmente evoluciona favorablemente bajo el tratamiento especializado, según informó el director del hospital Honorio Delgado Espinoza, José Tanco.

El hecho se registró el sábado 18 de abril, cuando el menor B. J. A. P. se encontraba en aislamiento junto a otros niños tras haber contraído varicela y solicitó permiso para acudir a los servicios higiénicos; sin embargo, en circunstancias que son materia de investigación, habría accedido a un ducto de tragaluz y cayó sobre arbustos.

La operación y su estado se conocieron tras la visita del juez de Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, Jorge Luis Pinto Flores, quien acudió al hospital para constatar la condición médica del menor que resultó gravemente herido. En dicha visita, el magistrado estuvo acompañado por un psicólogo y una asistenta social del equipo multidisciplinario, quienes se constituyeron en el área de pediatría.

Luego de las evaluaciones, se dispusieron nuevas acciones al equipo multidisciplinario para reforzar el seguimiento del caso y corroborar el estricto cumplimiento de las disposiciones judiciales emitidas, medidas de protección, en favor del bienestar integral del niño.

Respecto al caso, Pinto Flores indicó que se espera reunir mayores elementos de evaluación para abordar jurídicamente la compleja situación humana y familiar que rodea al menor, quien reiteradamente habría intentado abandonar el albergue con la intención de reencontrarse con su familia.