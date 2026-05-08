Un hombre fue detenido en el distrito de Jacobo Hunter tras agredir brutalmente a una persona con discapacidad visual severa y robarle un celular valorizado en 1400 soles.

Según las investigaciones preliminares, el varón golpeó a la víctima con puñetazos y patadas antes de sustraerle el equipo. Tras ello, la acción inmediata de efectivos de la comisaría de Hunter permitió su captura en inmediaciones de la avenida Viña del Mar.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones conforme a la ley.

El presunto delincuente es investigado por el delito contra el patrimonio, modalidad de robo agravado.