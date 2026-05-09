Tres personas fueron detenidas en la plataforma comercial Río Seco, distrito de Cerro Colorado, por presuntamente estar implicadas en el delito de comercialización de productos adulterados.

Durante la intervención de agentes de la Comisaría PNP Zamácola, se incautó más de 80 sacos y bolsas de presunta sal adulterada. La operación policial se ejecutó en tres puestos de venta de abarrotes tras una denuncia presentada por representantes de la empresa QUIMPAC S.A., titulares de la marca EMSAL.

Según información preliminar, los comerciantes distribuirían sal utilizando envases y distintivos similares a los de la reconocida marca, lo que configuraría delitos contra la propiedad industrial y contra la salud pública.

Además de las tres personas detenidas, se incautaron 70 sacos con la inscripción EMSAL, 17 bolsas sueltas de sal marina, mercadería valorizada aproximadamente en S/ 2,500.00. Cada saco contenía 25 bolsas de sal marina presuntamente adulterada.

Toda la mercadería decomisada fue trasladada a la Sección de Investigación de Delitos de la comisaría de Zamácola, donde continuarán las diligencias para determinar el origen y composición del producto.