El avance de la construcción de la contingencia del Iren Sur empieza a verse afectado por un conflicto laboral que ya lleva cuatro días sin solución, ya que los trabajadores agremiados a Construcción Civil acatan una medida de protesta diaria con la que denuncian la presunta presencia de un grupo de obreros que, según el sindicato, estarían intimidando y amenazando a los trabajadores dentro del frente de trabajo.

Según Apolinario Pinto Condori, secretario de Defensa Laboral de Construcción Civil, el problema se originó con el ingreso de personal contratado por la empresa subcontratista Overley, que —según afirmó— habría traído trabajadores de Lima, entre los cuales se encontrarían cinco personas dedicadas a amedrentar a los obreros. El dirigente sostuvo que esta situación ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes temen por su integridad.

DENUNCIA

El dirigente señaló directamente a un maestro de obra conocido con el alias de “El Pibe”, a quien responsabilizan de liderar al grupo que, presuntamente, estaría ejerciendo presión contra los trabajadores. Según Pinto, desde su ingreso al proyecto, estas personas habrían iniciado actos de coacción, insultos y amenazas contra obreros y dirigentes.

“El pedido que hacemos es claro, que se retiren a estas personas del proyecto”, sostuvo el dirigente, al advertir que la protesta continuará mientras no exista una respuesta concreta de la empresa subcontratista y de las autoridades regionales. Además, indicó que cuentan con audios y pruebas sobre las supuestas amenazas; sin embargo, estas deberán ser evaluadas por las instancias correspondientes para acreditar su veracidad.

Aunque los obreros aseguran que no buscan paralizar la obra, reconocen que la protesta ya afecta el ritmo de los trabajos. Actualmente, según la versión sindical, la obra se encuentra en un avance físico aproximado de entre 5% y 10%. Los trabajos estarían concentrados en labores de zanjas, zapatas y topografía.