Los casos de cáncer atendidos en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN) se han duplicado en los últimos diez años, reflejando una preocupante tendencia en el sur del país, donde cada vez más personas reciben un diagnóstico positivo de la enfermedad e incluso a edades más tempranas.

De acuerdo con el médico oncólogo Fernando Valencia, el IREN Sur atiende un promedio de 1,300 nuevos casos de cáncer por año, cuando hace una década se registraban aproximadamente 700 casos anuales. Explicó que este incremento se debe, en parte, al crecimiento de la población, ya que cada vez más personas acuden para una atención, pero también por cambios en sus estilos de vida.

Los hábitos de vida juegan un rol fundamental en la aparición de esta enfermedad. “Antes las personas tenían una mayor actividad física; ahora, en las ciudades, donde hay mayor concentración de la población, es más sedentaria y consumen con frecuencia alcohol, tabaco y alimentos procesados y ultraprocesados que contienen preservantes y sustancias químicas”, sostuvo el especialista. También hay factores que influyen y que no se pueden modificar, como la edad y la carga genética.

TIPOS DE CÁNCER

Respecto a los tipos de cáncer más frecuentes atendidos en el IREN, el más común sigue siendo el cáncer de cuello uterino, seguido por el cáncer de mama. En tercer lugar se ubica el cáncer de vesícula biliar, una enfermedad que tiene una incidencia particularmente alta en el sur del Perú, sobre todo en mujeres con ascendencia de poblaciones andinas, lo que se asocia tanto a factores genéticos como ambientales. “Es algo que llama la atención en nuestra región, porque a diferencia de otros países, aquí el cáncer de vesícula biliar es más frecuente”, indicó.

Mientras que en los varones, el cáncer de próstata lidera las estadísticas, seguido por el cáncer de estómago y los linfomas, que afectan los ganglios linfáticos. Algunos tipos de cáncer, como el de colon y el de mama, se están presentando cada vez más en jóvenes, incluso en personas de 30 o 40 años, cuando antes eran diagnósticos después de los 50.

Frente a este panorama, el oncólogo resaltó la importancia de la prevención y del diagnóstico temprano. En ese sentido, recordó que el Ministerio de Salud ofrece pruebas gratuitas para detectar los cánceres más frecuentes; entre estas pruebas se encuentran el Papanicolaou o prueba molecular para prevenir el cáncer de cuello uterino; la mamografía para mujeres a partir de los 40 años; la prueba de sangre oculta en heces para descartar cáncer de colon desde los 45 años; y el examen de PSA para detectar cáncer de próstata en varones mayores de 45 años.

CONTINGENCIA DEL IREN SUR

La construcción de la contingencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur debe estar lista en agosto para el traslado de los servicios, para que se proceda con la demolición del hospital y se procese con la construcción del nuevo centro oncológico.

Ayer (jueves), los consejeros Fernando Cornejo y Norma Ortega hicieron una visita al área de su edificación.