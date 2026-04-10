La vida de miles de pacientes del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) está en riesgo debido a la falta de especialistas, una situación que no es atendida por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) ni por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Así lo advirtió Jorge Canales, presidente del Cuerpo Médico de la Geresa, quien señaló que el déficit de personal compromete cirugías de alta complejidad y genera riesgos médicos y legales.

Entre las principales carencias destaca la ausencia de un traumatólogo, luego de que el único especialista dejara de laborar por motivos presupuestales. A ello se suma la falta de urólogos oncólogos, ya que solo cuentan con uno en esta especialidad, lo cual resulta insuficiente para cubrir la demanda.

“Nosotros tenemos 60 médicos aproximadamente, pero deberíamos duplicar y hasta triplicar, sumado a que se viene el nuevo hospital Iren Sur. Lo que se busca es asegurar la atención para los pacientes de Arequipa y del sur del Perú”, sostuvo.

Esta situación obliga a que muchos pacientes sean referidos a Lima, generando demoras en diagnósticos y tratamientos.

FALTA PERSONAL MÉDICO EN UCI

El problema también alcanza a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), considerada por los médicos como el “talón de Aquiles” del instituto. Canales manifestó que no hay personal permanente, lo que exige convocar especialistas de forma eventual o, en casos críticos, derivar a centros de la capital.

Por ello, los médicos realizaron esta mañana una protesta para hacer el llamado a las autoridades y llevar a cabo una solución. Advierten que, al tratarse de pacientes oncológicos, la atención debería ser óptima.

VIDEO EN VIVO: