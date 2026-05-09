Cuatro personas fueron detenidas y tres armas blancas incautadas durante la operación policial “Alto Impacto”, realizada en el distrito de Miraflores, en la ciudad de Arequipa.

Entre los detenidos, dos tenían requisitoria vigente y dos ciudadanos extranjeros fueron intervenidos por el delito de receptación. Además, 13 personas fueron retenidas para control de identidad, diez de ellas de nacionalidad extranjera.

Así también, una motocicleta fue recuperada, pues contaba con orden de captura por hurto. Asimismo, se aplicaron diversas papeletas por faltas al Reglamento Nacional de Tránsito.

El operativo se llevó a cabo durante la noche de este viernes 8 de mayo y movilizó a más de 300 efectivos en zonas de alta incidencia delictiva, con apoyo de vigilancia aérea mediante drones y acciones de control migratorio.

La Región Policial Arequipa indicó que los operativos de este tipo continuarán de manera permanente en diferentes sectores de la ciudad. Esta acción se habría desarrollado días después de la muerte de dos jóvenes extranjeros que fueron asesinados en la entrada de un car wash.