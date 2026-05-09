Tres personas fueron halladas inconscientes en las inmediaciones de las discotecas de Ciudad Majes durante la madrugada y mañana de este sábado, en lo que se presume serían casos de “pepeo”, a fin de despojarles de sus pertenencias.

El primer caso se reportó cerca del reservorio de El Pedregal Sur, en la recta de las discotecas, donde un varón fue encontrado tendido sobre el asfalto, vestido con pantalón negro, casaca marrón y camisa blanca. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a Serenazgo hasta que una ambulancia llegó al lugar para brindarle los primeros auxilios y traslado al Hospital Central de Majes.

Posteriormente, dos jóvenes fueron hallados en aparente estado de inconsciencia a la altura de la discoteca El Sotano, donde personal de seguridad también acudió a la zona y los trasladó de emergencia al mismo nosocomio.

DISCOTECAS INFORMALES

Al respecto, Correo conversó con la regidora distrital de Majes, Guiscela Ocaña Turpo, quien confirmó que estos establecimientos no cuentan con el permiso correspondiente y cada día es una lucha constante para cerrarlos.

La legisladora indicó que son 3 a 4 locales que abrieron desde el año pasado y, a pesar de las clausuras y multas, siguen operando. “Antes no había; recién a mediados del año pasado empezaron a abrir. ‘El Sótano’ es el que trae más problemas porque incluso hubo un caso de agresión”, sostuvo.

La concejal explicó que el cambio de autoridades en la alcaldía y algunas gerencias municipales ha generado retrasos en las acciones para ordenar la zona de discotecas. Agregó que, si bien el municipio aplica sanciones, el centro poblado Santa María La Colina podría haber estado otorgando permisos a los locales nocturnos. “Esa zona pertenece al centro poblado, y es una problemática que se ve cada día. Incluso van menores de edad”, apuntó.