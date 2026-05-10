El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo la respuesta enviada por Irán respecto a la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto en el golfo Pérsico. Esta posición volvió a generar dudas sobre la continuidad de las negociaciones y sobre la posibilidad de mantener la tregua vigente entre ambas partes.

A través de su red social Truth Social, el mandatario expresó su rechazo al documento remitido por Teherán.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, publicó.

¿Cuál fue la respuesta de Irán?

La reacción de Trump se produjo luego de que Irán remitiera oficialmente su postura frente a la propuesta presentada por Washington para intentar detener la guerra. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el contenido del documento entregado por las autoridades iraníes.

Pakistán, país que participa como mediador en las conversaciones, confirmó que recibió la respuesta de Teherán. Esta comunicación llegó en medio de una nueva escalada militar en la región.

La tensión aumentó luego de que Irán ejecutara un ataque con drones contra una embarcación comercial en aguas de Catar. El hecho ocurrió mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo entre ambos países.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó que recibió detalles sobre el documento iraní durante una reunión con autoridades militares y políticas en Islamabad. Sin embargo, evitó brindar información sobre el contenido de la respuesta enviada a Estados Unidos.

Trump lanza nueva advertencia

Horas antes, el mandatario estadounidense ya había mostrado su molestia frente a la postura iraní mediante otra publicación en Truth Social. En ese mensaje sostuvo que Irán ha atacado durante décadas a Estados Unidos y aseguró que esa situación no continuará.

En otra entrevista difundida este domingo por el programa Full Measure, aunque grabada días antes, Trump afirmó que Irán ha sido debilitado por el conflicto.

“Eso no significa que estén acabados”, señaló al advertir sobre posibles ataques contra nuevos objetivos.

El gobierno estadounidense esperaba recibir la respuesta oficial de Irán durante el fin de semana para definir sus próximos pasos. Entre las opciones se encuentra mantener el cese de hostilidades iniciado el pasado 8 de abril o retomar acciones militares si no existen avances en las negociaciones.

Uno de los principales puntos de discusión sigue siendo el programa de enriquecimiento de uranio iraní. La falta de acuerdos sobre este tema mantiene en incertidumbre el futuro de la tregua y el desarrollo del conflicto en Medio Oriente.