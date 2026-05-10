Durante una requisa del INPE en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Arequipa, se hallaron celulares, cargadores, cables USB, audífonos, un adaptador de memoria y brocas metálicas que los internos mantenían ocultos en maletines, almohadas y zapatillas.

El hallazgo ocurrió durante una inspección en el ambiente 3 del pabellón 3 de mediana seguridad, donde los agentes revisaron pisos, techos, baños y espacios comunes, además de registrar las pertenencias y realizar revisiones corporales a los reclusos.

Durante la operación, participaron el director del establecimiento penitenciario, Efraín Loayza Laura; el jefe de seguridad, Henry Soncco Castro; y el alcaide, Emigdio Cutimbo Estrada.

Asimismo, los hechos fueron comunicados al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para las diligencias correspondientes.