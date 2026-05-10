Un total de 405 ciudadanos peruanos permanecen varados en territorio boliviano debido a los bloqueos de carreteras que impiden su retorno al país. Ante la posibilidad de que la situación se prolongue, la Cancillería peruana evalúa una evacuación coordinada con el Ministerio de Defensa.

Se analiza este traslado desde las ciudades de La Paz y Oruro hasta Juliaca. Además de estas acciones, se llevaron a cabo acciones para la atención de los connacionales afectados mientras se restablece el tránsito.

Para ello, la entidad también difundió el número de teléfono de emergencia (+591) 70164657 y el correo electrónico consulperu-lapaz@rree.gob.pe para que puedan recurrir los ciudadanos peruanos que requieran asistencia consular.

📄Comunicado de Prensa 019-26: Cancillería actualiza situación de los peruanos afectados por los bloqueos en Bolivia.



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Cabe mencionar que, entre los afectados, figuran 207 estudiantes de las instituciones educativas Glorioso Colegio Nacional de Ciencias, al Colegio Nacional de la Independencia Americana y al Glorioso Colegio Nacional de San Carlos.

Como se conoce, en el departamento de La Paz se tienen 54 puntos de bloqueo reportados por la Policía Boliviana. La mayoría de estos bloqueos son producto de movilizaciones organizadas por la Federación de Campesinos Tupac Katari, especialmente en las rutas que conectan con Caranavi, Coroico y otras áreas del norte paceño, según medios locales.