El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), emitió una alerta por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad que afectarán distintas zonas de la selva peruana durante las próximas horas. La entidad indicó que este fenómeno meteorológico se presentará entre el domingo 10 y el lunes 11 de mayo, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales.

De acuerdo con el aviso emitido por la institución adscrita al Ministerio de Defensa, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. La alerta permanecerá vigente hasta las 11:59 de la noche del lunes 11 de mayo.

El @Senamhiperu anunció posibles #LluviasIntensas (nivel rojo) en varias provincias de los departamentos de Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali hasta el 11/5. pic.twitter.com/VwmKBAkuyW — COEN - INDECI (@COENPeru) May 10, 2026

Regiones afectadas por la alerta

El reporte oficial precisa que las precipitaciones impactarán diversas provincias de cinco regiones del país. Entre las zonas comprendidas en la alerta figuran localidades de Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.

En Huánuco se verían afectadas las provincias de Huánuco, Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. En Loreto, la alerta comprende Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali.

Asimismo, en Pasco se encuentra incluida la provincia de Oxapampa. Mientras tanto, en San Martín figuran Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache.

En el caso de Ucayali, las provincias alertadas son Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos de estas zonas tomar previsiones ante posibles emergencias.

Primer friaje del año

El organismo informó que estas condiciones climáticas están relacionadas con el ingreso del primer friaje del 2026. Este evento comenzó la noche del viernes 8 de mayo y se extenderá hasta el martes 12.

El fenómeno inició su desplazamiento por la selva sur, principalmente en regiones como Puno, Madre de Dios y Cusco. Posteriormente avanzará hacia zonas de la selva central y norte del país.

Recomendaciones

El INDECI exhortó a los gobiernos regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación permanezcan libres y señalizadas. También pidió revisar la capacidad de respuesta de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías ante cualquier eventualidad.

A la población se le recomendó implementar mecanismos de alerta temprana junto a sus autoridades locales. Entre ellos figuran silbatos, campanas, alarmas, sirenas y altoparlantes para advertir sobre posibles riesgos.

Además, la entidad pidió a las familias contar con un plan de emergencia ante eventuales incidentes. El organismo señaló que continuará monitoreando la situación en coordinación con autoridades regionales para atender cualquier afectación que pueda registrarse.