La presidencia de José Jerí ha culminado y con ello comienzan los primeros balances sobre su gestión. El ahora exmandatario volverá a su escaño como congresista de Somos Perú, tras ocupar Palacio de Gobierno por 130 días.

¿Lo bueno?

Una de las decisiones más saludadas del gobierno de Jerí está relacionada con Petroperú. El dignatario dispuso reducir el presupuesto exigido por la petrolera estatal –de 287.3 millones, aproximadamente, a 240 millones de soles– y ordenó “reorganizarla”.

Además, dispuso la remoción de los cuestionados Alejandro Narváez y Óscar Vera, entonces presidente y gerente general de la petrolera.

También fue destacable, durante algún tiempo, la cercanía de Jerí Oré con la prensa. Pronunciamientos mediante la red social X y habituales conferencias de prensa marcaron distancia con su antecesora, Dina Boluarte.

Su gobierno también se enfocó en regular la figura del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El premier Ernesto Álvarez Miranda propuso al Congreso que la ampliación de dicho mecanismo sea solo por un año, y no dos. Si el Parlamento no aceptaba, se advirtió que la autógrafa podría observarse. La sugerencia del Ejecutivo se adoptó.

Lo malo

Con relación al mismo rubro, el Gobierno designó a Wilfredo Portilla Barrera, uno de los 50 mil excluidos del Reinfo, como nuevo director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Además, mantuvo por varios meses a Iván Paredes Yataco como jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), designado en la gestión de Dina Boluarte, pese a cuestionamientos como una presunta conducción en estado de ebriedad, una denuncia por estafa y la contratación de siete jóvenes sin experiencia previa en el sector público tras reunirse personalmente con él, según Cuarto Poder.

Lo más grave vino después: se destapó que Jerí sostuvo una reunión furtiva con el empresario chino Zhihua Yang, en un chifa de San Borja, al que el entonces jefe de Estado llegó encapuchado.

Estallaría después otro caso. Las visitas de mujeres al despacho del mandatario y sus posteriores contrataciones.

La ingeniera Guadalupe Vela Ramírez, por ejemplo, llegó a Palacio el 1 de noviembre de 2025 a las 6:48 p. m. y se retiró a las 11:53 p. m. De acuerdo con Cuarto Poder, 19 días después obtuvo una orden de servicios en Essalud, y luego de ocho días fue contratada por 11 mil soles, como locadora, en el Ministerio del Ambiente. Hubo al menos otros cinco casos similares.