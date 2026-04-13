En medio del revuelo generado por los resultados del boca de urna, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió este domingo un comunicado haciendo el llamado a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a mantener la calma y la prudencia.

Para estas Elecciones Generales 2026, la entidad instó a no considerar válidos los comunicados publicitarios por diversas encuestadoras, recordando que los resultados oficiales de todos los procesos electorales son competencia exclusiva de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Asimismo, agregó que el conteo de votos válidos es visible en tiempo real a través de la web oficial de la institución.

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CIUDADANOS QUE NO VOTARON

Por otro lado, se pronunció sobre los ciudadanos que no pudieron votar este domingo por las incidencias logísticas registradas en varios locales del país.

Al respecto, respaldó la decisión de las autoridades electorales de garantizar que esos votos sean emitidos, y pidió a empleadores, centros de estudios y otras entidades que sean flexibles y ofrezcan facilidades a quienes deban acudir a votar este lunes 13 de abril.