En la provincia de Chiclayo, un operativo de fiscalización realizado este lunes 13 de abril en la tarde por la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, en conjunto con la Policía Nacional, Serenazgo y Defensa Civil, culminó con la clausura del local “El Duke” debido a graves infracciones.

Esta información fue propalada por la comuna a través de su página de Facebook.

Operativo contra infractores

El operativo, que se llevó a cabo en la zona de La Despensa, generó momentos de tensión, como se observa en una de las imágenes dionarios y ciudadanos involucrados en la intervención.

El local, que operaba sin la licencia correspondiente, carecía también del certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones), lo que levantó serias preocupaciones sobre la seguridad del establecimiento. Además, se verificó que el lugar ocupaba indebidamente la vía pública y obstruía el paso de los transeúntes, lo que motivó la decisión de las autoridades de clausurarlo de manera inmediata.

En las imagenes, se observa la presencia de diversos miembros de la Policía Nacional y funcionarios municipales dialogando con los implicados en el operativo, mientras un pequeño grupo de ciudadanos se muestra visiblemente afectado por la intervención. Las autoridades mantienen un control firme ante los intentos de algunos de los presentes de discutir la medida tomada.