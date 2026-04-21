Familiares y amigos realizaron este lunes 20 de abril un plantón en el parque principal de Chiclayo para exigir justicia y cadena perpetua contra Rafael Lázaro Colorado Silva, presunto autor del ataque y muerte de su expareja, Yeny María Farroñay Vidaurre (57), hecho que ha generado indignación en la ciudad.

Reclamo familiar

El investigado ya cumple prisión preventiva mientras continúan las diligencias del Ministerio Público. Según las primeras investigaciones, la mujer perdió la vida el último jueves cuando se encontraba trabajando en una vivienda de la urbanización Magisterial, en Chiclayo.

Durante la protesta, una sobrina de la víctima denunció presuntas deficiencias en la atención policial previa al crimen.

“Se fue a la comisaría César Llatas a denunciar y le dijeron que no era jurisdicción. Luego acudió a la comisaría del Norte y no le quisieron aceptar la denuncia por violencia psicológica. Mi tía ya está muerta, eso es lo que él quería. La Policía está para protegernos. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer?”, señaló en declaraciones a TVI Noticias.

Los deudos indicaron que la víctima y el presunto agresor habían culminado su relación sentimental hace aproximadamente seis meses. Sin embargo, el conflicto entre ambos habría persistido hasta el fatal desenlace.

Los familiares de la víctima señalaron que, hasta el momento, no han recibido apoyo de ninguna institución del Estado tras el crimen. En ese sentido, afirmaron que tampoco han obtenido asistencia del Ministerio de la Mujer, pese a la gravedad del caso y a las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.

La mujer deja en la orfandad a una hija y cuatro nietos, quienes junto a sus familiares demandan una sanción ejemplar y el esclarecimiento total del caso por parte de las autoridades competentes.