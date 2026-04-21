Una nueva denuncia se interpuso en el Ministerio Público contra el alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez.

Esta vez, se le atribuye al burgomaestre, los presuntos delitos de nombramiento indebido para cargo público y omisión de actos funcionales.

La denuncia también incluye al gerente municipal, Segundo Tiravanti Delgado y los funcionarios Giancarlo Anderson Siesquen Prada (Jefe de Recursos Humanos) y Ericka Lisseth Galán Cutipa (exjefa de RR.HH.)

Detalles de denuncia

Los hechos surgieron el 20 de octubre de 2025, cuando se designó como subgerente de Comercio y Licencias de la comuna de JLO a Percy Milton Espinoza Gonzales, a pesar de no cumplir el perfil profesional requerido.

Según el Manual de Organización y Funciones (MOF) de 2007, dicho cargo requiere ser Economista o Administrador; sin embargo, Espinoza Gonzales es profesional en Ciencias Históricas Sociales y Educación.

El jefe de Recursos Humanos emitió un informe afirmando que el profesional sí cumplía con el perfil, basándose en un Manual de Clasificador de Cargos (MCC) que ya había sido cuestionado por SERVIR.

Asimismo, el 10 de febrero de 2023, Jorge Alberto Ramos Suyón fue designado como gerente general del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la comuna leonardina.

Sin embargo, en marzo de 2026, el Órgano de Control Institucional (OCI) emitió un informe advirtiendo que Ramos Suyón no cuenta con el Grado de Magíster en Administración o Gestión Pública exigido por el MCC del SAT-JLO. El grado académico no figura en su legajo personal ni en el portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El denunciante, Ronald Gonzales Urbina, sostiene que el alcalde Requejo es reincidente en este comportamiento, pues existe una denuncia previa por un caso similar con otro funcionario.

“Existe una denuncia que se realizó al inicio de su gestión Municipal, donde designó al Sr. Pedro Barboza Zelada en el mismo cargo de gerente general del SAT, no cumpliendo con los requisitos, proceso que se le viene siguiendo con el expediente judicial Nº08013-2024”, indicó.

Incluso, en diciembre de 2025, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) informó que el MCC de la municipalidad establecía requisitos menores a los exigidos por la Ley N° 31419. Y a pesar de ello, la comuna no implementó las medidas correctivas solicitadas, por lo que Servir derivó el caso a la Secretaría Técnica para el inicio de procesos disciplinarios.

Dato

Percy Espinoza ejerció anteriormente el cargo de subgerente de Administración de Mercados de la comuna de JLO.