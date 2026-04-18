Han pasado más de dos años desde que la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque acusó por enriquecimiento ilícito al exalcalde del distrito de Chongoyape, Agustín Lozano Saavedra, sin embargo, el caso no prospera en el Poder Judicial.

Exactamente, la Fiscalía presentó la acusación el 2 de noviembre de 2023 y la fecha para el inicio del juicio oral había sido fijada para este lunes 13 de abril de 2026; sin embargo, extrañamente se frustró el desarrollo de la audiencia.

Detalles de proceso

Al iniciar la audiencia, el fiscal Julio Pilco Goñas argumentó que con las últimas modificaciones del Código Penal, al actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le corresponde ser juzgado como un alto funcionario.

De esta manera, la sanción que le correspondería ya no sería de 6 años de cárcel, sino de 15 a 17 años de pena privativa de libertad. Por tal motivo, el fiscal le indicó al juez Carlos Larios Manay que su despacho ya no es competente para evaluar el caso.

Al no haber oposición, el magistrado decidió inhibirse de la causa y derivar lo actuado a un juzgado colegiado competente, propiciando que el caso siga dilatandose.

El profesor Nicolas Soriano (denunciante) pidió la palabra para cuestionar al juez y al fiscal por haberse tomado tanto tiempo para terminar tomando tal decisión, pero no se le permitió expresarse.

Sospechosamente, semanas antes, el juez Carlos Larios propuso a la Fiscalía cambiar la fecha del juicio, pues siendo un día después de las elecciones (13 de abril), podría ocasionar la ausencia de las partes procesales.

Esto, a pesar que el mismo juez programó para tal día la audiencia, desde mediados del 2024 (al concluir la etapa de control de acusación) alegando una elevada carga procesal.

Incluso, en octubre de 2024 la fiscal a cargo del caso Lisset Alayo le pidió al juez adelantar la fecha por tratarse de un caso emblemático, siendo el acusado actual dirigente del fútbol nacional, pero el magistrado se opuso alegando que solo los en cárcel merecen ser tratados con excepción.

Antecedente

Fiscal presentó la acusación por desbalance patrimonial hace más de dos años y recién plantea que exalcalde de Chongoyape y actual presidente de la FPF sea juzgado como alto funcionario