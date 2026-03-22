La selección peruana se renueva constantemente con su vestimenta y Adidas, la marca que viste a la FPF, hizo oficial el modelo de la nueva camiseta alterna. Otra vez, el color negro vuelve a tomar protagonismo, aunque con una evocación a la cultura chicha, tan popular en territorio nacional.

¿Cómo es la nueva camiseta de la selección peruana?

La nueva camiseta de la selección es negra predominante y tiene detalles fosforescentes en el borde de las mangas y los hombros (con las clásicas tres rayas de la firma alemana). Y también se repite en el cuello, que posee un estilizado corte cruzado.

Asimismo, tanto el logo de la compañía deportiva como el escudo de la Federación Peruana de Fútbol comparten las llamativas combinaciones de los colores luminosos. Por último, en la espalda (a la altura del cuello) aparece un estampado de “Perú” igual de llamativo.

Así es la nueva camiseta de la selección peruana que evoca la cultura chicha. (Foto: Adidas)

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la selección peruana?

La nueva camiseta de la selección peruana está cotizada en S/ 359, con su versión jugador, en la página web de Adidas. ¿Qué significa? Que tiene las mismas características de la indumentaria que usan los futbolistas: tipo de tela, tecnología de sudoración, etc. En tanto, la versión de hincha está valorada en S/ 259.

Adidas presentó nueva camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Adidas)

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana se alista para sus nuevos amistosos en la fecha FIFA de marzo y tendrá dos rivales en el debut del técnico Mano Menezes: enfrentará a Senegal (en Francia) y Honduras (en España), los días 29 y 31, respectivamente.