La Procuraduría Especializada en delito de Lavado de Activos solicita que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, y su esposa Orfelinda Correa Pajares cancelen una reparación de S/ 10 millones 030 mil 104, de ser hallados responsables por lavado de activos en agravio del Estado.

El pedido fue ingresado al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, que tiene a su cargo el caso (expediente N°4251-2024). A través de este documento, el procurador público, Héctor Paz Solano, explica que la pretensión del monto indemnizatorio se fundamenta en el daño moral, reputacional y funcional que podrían haber causado los denunciados.

Pero que el pedido de la Procuraduría llegue a buen puerto pende de un hilo, porque la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque pidió, a mediados de este año, el archivamiento de la investigación en contra Lozano y su pareja, ya que no fue posible completar la pericia contable, pues pese a los reiterados requerimientos, las entidades bancarias no cumplieron con alcanzar a la Fiscalía los reportes de cuentas corrientes y de ahorros de los investigados.

Por ello, el procurador Paz comunicó al Décimo Juzgado que, en la próxima audiencia para debatir el archivo, planteará oposición por tratarse de un caso complejo que amerita el desarrollo de una pericia, a fin de tener certeza sobre cómo ocurrió el incremento patrimonial.

Agregó que también solicitará la aprobación de una investigación suplementaria por el plazo de 8 meses con el objetivo de que la Fiscalía consiga toda la información financiera de Lozano y Pajares a través del levantamiento del secreto bancario.

De finalizar la pericia oficial, el resultado será notificado a Lozano y Pajares para que formulen sus descargos.

