El mercado laboral en Lambayeque mantiene una característica estructural: la predominancia del empleo informal. Entre 2019 y 2025, esta condición apenas ha variado, según el Compendio Estadístico Lambayeque 2025 del Instituto Nacional de de Estadística e Informática (INEI).

Mientras en 2019 la informalidad alcanzaba el 75,4%, en 2024 se ubica en 74,8%, frente a un empleo formal que apenas llega al 25,2%. En 2025 se mantiene la cifra de informalidad. El momento más crítico se registró en 2021, cuando el empleo informal llegó al 76,2%. La brecha de género también es marcada: en 2024 y 2025, el 78,1% de las mujeres trabaja en la informalidad, frente al 72,1% de los hombres.

Activa y brechas

El crecimiento del empleo se da en un contexto de expansión moderada. La población en edad de trabajar pasó de 1.025,9 mil personas en 2022 a 1.049,0 mil en 2024, mientras que la población económicamente activa (PEA) aumentó de 708,9 mil a 715,3 mil. Sin embargo, las diferencias persisten: en 2024, los hombres ocupados suman 367,0 mil, frente a 295,4 mil mujeres. Por edades, el grupo de 25 a 44 años concentra la mayor cantidad de ocupados (305,5 mil), seguido por los mayores de 45 años (269,9 mil), mientras que los jóvenes de 14 a 24 años apenas alcanzan los 87,0 mil.

Para el sociólogo Francisco Vizconde, Lambayeque enfrenta serias restricciones estructurales, reflejadas en la baja competitividad del sector productivo, la limitada inversión tecnológica y las deficiencias del sistema educativo. Precisó que resulta urgente fortalecer la educación técnica productiva, conforme al Proyecto Educativo Regional 2024, el cual presenta hasta ahora escasos avances.

Servicio y comercio

La estructura productiva regional continúa enfocada en actividades de servicios y comercio. Entre 2024 y 2025, de un total de 662,4 mil personas ocupadas, 274,5 mil trabajan en servicios y 141,6 mil en comercio, superando el 60% del empleo total. En contraste, sectores como agricultura, pesca y minería reúnen a 160,1 mil trabajadores, mientras que la manufactura emplea a 44,2 mil y la construcción a 42,0 mil. Frente a 2023, el incremento del empleo es leve —apenas 4,8 mil personas— y se explica principalmente por el dinamismo en servicios y construcción.

El abogado Jorge Alarcón Gasco advirtió que la informalidad no es una cifra abstracta, sino una realidad cotidiana en las calles. “Se refleja claramente en el comercio ambulatorio: muchas personas trabajan para ganarse el día a día, sin estabilidad ni protección”, sostiene. A su juicio, esta situación también responde a la falta de impulso de sectores con potencial como el turismo, así como a la ausencia de políticas que generen condiciones para atraer inversión.

En la misma línea, la economista Marina Torres dijo que la limitada industrialización es otro factor clave. “No hay desarrollo fuerte en manufactura ni llegada de grandes empresas, lo que restringe la generación de empleo formal”.

Ingresos

El ingreso promedio mensual en Lambayeque pasó de S/ 906,0 en 2014 a un pico de S/ 1.476,7 en 2023, para luego caer a S/ 1.398,4 en 2024. Por sexo, la brecha es significativa: en 2024 y 2025, los hombres perciben en promedio S/ 1.611,0, mientras que las mujeres reciben S/ 1.131,6, es decir, alrededor del 70,2% del ingreso masculino, según informe del INEI.