El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la producción nacional (Producto Bruto Interno, PBI) registró un crecimiento de 3.18% en el mes de agosto 2025, sustentado en el desempeño positivo principalmente del sector Comercio, Agropecuario, Construcción, Minería e Hidrocarburos, Transporte, Servicios gubernamentales y Otros servicios, que en conjunto explicaron más del 70% de la evolución global.

También mostraron un interesante incremento Servicios Prestados a Empresas, Financiero, Telecomunicaciones, Alojamiento y Restaurantes, Electricidad Gas y Agua y Manufactura.

Retroceso

Sin embargo, según explicó el INEI, hubo menor actividad del sector Pesca, que cayó 11.47% en el mes de agosto.

Por otro lado, las exportaciones totales crecieron 22.13%, destacando los productos tradicionales que registraron una expansión de 27.10%. Los productos no tradicionales marcaron un incremento de 8.78% por los mayores envíos de productos agropecuarios, textiles, metalmecánicos y siderometalúrgicos.

La producción nacional en el periodo enero-agosto de 2025 aumentó 3.32% y durante los últimos doce meses, setiembre 2024 - agosto 2025, presentó una variación de 3.59%.

El índice desestacionalizado de la producción nacional de agosto 2025 registró una variación de 0.29%, respecto al mes inmediato anterior