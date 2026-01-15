La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitó una nueva opción de recarga virtual de tarjetas a través del aplicativo Yape para los usuarios del Metropolitano y de los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado.

La medida, anunciada este 15 de enero de 2026, forma parte del proceso de modernización del sistema de recaudo del transporte público en Lima y Callao.

Más de 7 millones de usuarios beneficiados

Con esta implementación, se beneficiará directamente a más de 7 millones de usuarios activos de Yape en Lima y Callao, y tendrá un alcance potencial para más de 15 millones de usuarios a nivel nacional.

La recarga desde el celular permitirá optimizar los tiempos de viaje mediante un sistema de pago más ágil, seguro y accesible, evitando colas y reduciendo el uso de dinero en efectivo.

Autoridades destacan impacto en seguridad

Durante la ceremonia realizada en la estación Central del Metropolitano, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, destacó la importancia de la medida.

“El principal eje de este Gobierno es trabajar por la seguridad ciudadana. Sacar el efectivo del proceso de recaudo es clave. Hoy tenemos una billetera electrónica más y eso es un gran avance para el país”, afirmó.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, señaló que esta iniciativa busca acercar la gestión pública a los ciudadanos y mejorar la experiencia de viaje.

Una alternativa más de recarga

El nuevo sistema se suma a otras opciones digitales como Plin, además de los puntos presenciales autorizados, ampliando y diversificando las alternativas de recarga disponibles para los usuarios del transporte público.

¿Cómo recargar tu tarjeta con Yape?

Los usuarios del Metropolitano deberán activar su saldo virtual en cualquiera de los 65 tótems instalados en 43 estaciones y terminales del sistema troncal. En el caso de los corredores complementarios, la validación se realiza directamente al abordar el bus.

Pasos para la recarga:

Ingresar al aplicativo Yape y seleccionar “Yapear servicios”. Buscar “Metropolitano y Corredores – Recarga de Tarjetas”. Ingresar el número de la tarjeta y el monto de recarga (mínimo S/10.00).

La activación se realiza en un plazo aproximado de 15 minutos, acercando la tarjeta a un módulo de activación.

Horarios y plazos de activación

Activación en estaciones: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

Plazo máximo: hasta 7 días después de la recarga virtual

Si el saldo no se activa dentro de ese plazo, el usuario deberá acudir a un Centro de Atención de Tarjetas (CAT) en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, o en las estaciones Central y Javier Prado.