Vecinos del sector Raymondi II etapa, en el distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque, denunciaron una serie de irregularidades en la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana, a cargo del alcalde Edwin Vásquez Sánchez.

¿Mal trabajo?

Según indicaron, el pavimento rígido presenta cortes que no han sido sellados y no se ha definido con claridad si corresponden a juntas de contracción o dilatación, elementos fundamentales para el adecuado comportamiento del concreto. Estas fallas se reportan en la cuadra 1 de la calle Demetrio Costa.

Además, se identificaron deficiencias en los sardineles en la calle Raúl Jiménez (cuadra 1), donde se evidencian desalineamientos y diferencias de nivel respecto a las veredas. En tanto, en la calle Demetrio Acosta (cuadra 2) se advirtieron fallas en el encofrado del concreto, mientras que en la calle Raymondi (cuadra 2) el encofrado lateral no garantizaría el alineamiento ni el confinamiento adecuado de la losa.

Los residentes expresaron su preocupación por la calidad de los trabajos. “Están haciendo cortes en la pista y los dejan abiertos, no los sellan. Así la obra no va a durar”, señaló un vecino de la calle Demetrio Costa.

El ingeniero civil Dionisio Castillo detalló a Correo que las partidas ejecutadas no se estarían realizando conforme a las especificaciones técnicas ni a los planos del expediente técnico, lo que configura “trabajos mal ejecutados”.

Observación

Por otro lado, auditores de la Contraloría advirtieron que el contratista no estaría cumpliendo con la participación permanente del personal clave exigido en el expediente técnico, como el residente de obra y especialistas en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

Esta situación, según el Informe de Visita de Control N.° 011-2026, compromete la adecuada dirección técnica y el control de calidad de los trabajos, lo que podría afectar la durabilidad de la infraestructura.

A ello se suma un problema en la supervisión del proyecto. De acuerdo con el expediente técnico, esta debía contar con un equipo especializado integrado por un supervisor de obra, especialista ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo, y especialista en calidad, todos con dedicación permanente. Sin embargo, actualmente la obra se encuentra bajo la responsabilidad de un solo ingeniero inspector.

Recursos

Obra es ejecutada por el Consorcio del Norte por S/ 8.75 millones, dentro de un proyecto que supera los S/ 9.6 millones.