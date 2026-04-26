Alerta sanitaria. Un verdadero escándalo se vive en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de la Red Prestacional Lambayeque (RPL) EsSalud, tras descubrirse que consumen agua contaminada.

El alarmante hecho lo dio a conocer el jefe del Servicio de Patología Clínica del referido nosocomio, Stalin Tello Vera, mediante un informe de control microbiológico, emitido el 15 de abril de 2026.

Detalles

En dicho documento se advierte la presencia de parásitos, bacilos y coliformes fecales en la cisterna subterránea de agua que abastece al nosocomio (hospital antiguo).

Los resultados del análisis realizado por el galeno revelan una contaminación severa y directa, probablemente de origen fecal o por filtración de aguas residuales.

Esto, debido a que se halló niveles de bacterias que exceden ampliamente el estándar de seguridad en la microbiología del agua. El documento señala que es mayor de 1,000,000, siendo el límite legal para consumo humano 0 UFC/100 ml.

“Dado que esta agua alimenta un hospital, el riesgo es extremo. Los pacientes, muchos de ellos con sistemas inmunes debilitados, están expuestos a infecciones intrahospitalarias. Si esta agua se usa para lavado de manos, higienes de pacientes, limpieza de instrumental o preparación de alimentos, se convierte en un vehículo de transmisión masiva de enfermedades”, señalaron fuentes consultadas sobre el tema.

El informe conciso pero demoledor señala lo siguiente: “Al examen microscópico se observó presencia de parásitos (retortamonas sp, rotíferos de vida libre) y bacterias (presencia de bacilos)”.

Asimismo, precisa que “al realizar el cultivo de la muestra se aisló e identificó 3 especies de coliformes fecales”: escherichia coli (indicador irrefutable de contaminación fecal reciente, altamente peligrosa), citrobacter freundii (bacteria fecal que puede causar infecciones graves), klebsiella oxytoca (bacteria que puede ocasionar neumonía e infecciones urinarias), mayor de 1’000,000 UFC/100 ml)”.

Por tal motivo, los especialistas consultados recomendaron la clausura inmediata de la cisterna y que el suministro de agua se realice mediante cisternas externas. Asimismo, el vaciado, limpieza profunda y desinfección de la cisterna y de toda la red de tuberías del “hospital antiguo”.

“La cisterna subterránea probablemente tiene grietas que permiten el ingreso de aguas residuales o el sistema de cloración está totalmente inoperativo El agua no es apta para ningún uso humano, ni siquiera limpieza superficial. Se requiere acción administrativa y sanitaria urgente para evitar una crisis de salud mayor dentro del nosocomio”, indicaron.

Cabe indicar que Ericka López Cajas, actual administradora de la Red Prestacional Lambayeque – EsSalud, recientemente ha sido sentenciada, junto con otros 4 funcionarios, a pagar una indemnización por daños a la misma institución donde labora. Se les imputa haber aprobado pagos a una empresa por trabajos que no se realizaron.