Indolente e inhumano es el trato que se le viene dando a un adulto mayor en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA) de EsSalud, en la región Lambayeque, debido a la supuesta negligencia de personal médico y administrativo.

Se trata del paciente Valerio Siancas Falero, de 78 años de edad, cuya referencia al Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) de Lima ya ha sido aprobada; pero aún no es trasladado por falta de ambulancia aérea.

Maltrato al asegurado

Ante el reclamo desesperado de los hijos del paciente, en EsSalud se les informó que el hospital tiene deudas y por eso aún no se realiza el traslado a la capital.

“El trámite de aprobación de ambulancia me dicen que está atascado porque EsSalud tiene deuda con los proveedores y no quieren licitar. La cama la aprobaron el día 07 y sólo hasta ayer (09 de abril) esperan a mi papá en Incor Lima, porque de lo contrario todo el trámite vuelve a cero”, manifestó Nilda Siancas.

Precisó que su padre fue internado el 12 de marzo, pero recién el 28 del mismo mes, los médicos aprobaron la referencia, tras determinar que no podían operarlo en dicho hospital por “falta de soporte y ser un caso crítico”.

“Luego, pasaron 12 días para que Incor – Lima acepte la referencia, después demoraron otros días más para que le asignen la cama. En todo ese tramo, nosotros hemos averiguado cómo va a ser el traslado, nos decían que es ambulancia aérea por ser de estado crítico. Ahora que ya tenemos la cama el 07 de abril nos dicen que EsSalud les debe a los proveedores”, indicó.

La denunciante lamentó que por una “negligencia administrativa” se ponga el peligro la vida de su padre.

“Mi papá ha trabajado para el Estado durante muchos años aportando, incluso él ahora es pensionista y le descuentan de su pensión para tener el Seguro y recibe esta respuesta, cuando necesita traslado aéreo urgente a Lima”, aseveró.

Buscando otra alternativa para ayudar su padre, precisó que buscaron la forma de trasladarlo de modo particular pero resulta muy caro.

“Hemos tratado de gestionarlo particularmente pero cuesta 16500 dólares solo el traslado aéreo y demora 3 días en habilitarlo, y queríamos conseguir el dinero con un banco, pero demora también un préstamo”, acotó.

Lo que es peor, durante todo el tiempo que permanece internado, Valerio Siancas Falero, sus hijos han tenido que costear las medicinas que requiere para recibir tratamiento.

“Mi papá entró caminando, la fuerza de su corazón estaba en 30% y ahora está en 10%. Cuánto tiempo ha pasado para que se debilite de esta manera. Incluso hay medicina que el hospital no la tiene y estamos cubriendo con los medicamentos muy costosos para que le suministren a mi papá y lo mantengan con vida, eso no es justo”, dijo.

Finalmente, la mujer hizo un llamado al Ministerio de Trabajo (entidad a la que depende EsSalud) para que ordene a los directivos del hospital resolver el problema.