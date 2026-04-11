En la región Lambayeque, el Hospital Las Mercedes de Chiclayo, uno de los servicios públicos más solicitados por la población, está expuesto a la contaminación y proliferación de insectos, debido a constantes filtraciones de agua residual.

De riesgo

Durante una verificación, donde participaron representantes del Órgano de Control y de la Unidad de Servicios Generales de ese nosocomio, se observó que en la calle Manuel María Izaga, en la vereda contigua al área de Emergencia, había acumulación de agua estancada.

Esta situación afectó negativamente el entorno urbano por el olor fétido que se percibía, y representa un riesgo significativo para la salud de los pacientes que se encuentran al interior del hospital; de la misma forma para el personal y transeúntes. Además, durante la inspección se observó la proliferación de larvas de insectos que podrían ser vectores de enfermedades.

En la constatación se registró un problema similar, pues en la puerta de entrada del área de Emergencia existe una canaleta de drenaje pluvial, que por falta de mantenimiento adecuado y limpieza presenta estancamiento de agua.

Dicha canaleta cuenta con una tubería proveniente del alcantarillado, que se encuentra rota y ocasiona la filtración de aguas servidas. Esta situación puede inducir a la proliferación de microorganismos y parásitos, así como ser hábitat de mosquitos. Los residuos liberan olores fétidos, sustancias tóxicas y gases que perjudican la calidad del aire.

Según el Manual de Operaciones de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Lambayeque, el Hospital tiene como función impulsar un servicio de calidad y seguridad en la atención, protegiendo a los pacientes integralmente contra riesgos innecesarios y satisfacer sus necesidades y expectativas, en lo que corresponde a su nivel de atención y complejidad.