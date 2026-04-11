Una mujer, quien padecía de epilepsia, perdió la vida tras ahogarse en un canal de regadío en el distrito de Illimo, en la región Lambayeque. La información fue proporcionada por la Policía Nacional del Perú.

Este lamentable suceso se registró la tarde del último miércoles, cuando Virginia Santos Roque, de 50 años de edad, acudió a bañarse a la acequia denominada Culpón Alto, ubicada en el caserío que lleva el mismo nombre de la mencionada localidad, como solía hacerlo casi todos los días, para asearse.

Desgracia

De acuerdo al acta policial, mientras la víctima disfrutaba del agua, de pronto le dio un cuadro de epilepsia, por lo que terminó sumergiéndose en el canal hasta ahogarse, pues el ataque no le permitía ponerse de pie.

Desafortunadamente en ese momento no había nadie quien pueda auxiliarla y así evitar la desgracia. Luego de varios minutos moradores de la zona al acercarse al canal se percataron del hecho e inmediatamente avisaron a su madre, Margarita Roque González (74), quien al correr hasta el lugar, se vio envuelta en llanto y tristeza al ver a su hija muerta.

Solicitaron apoyo de los agentes de la comisaría de Illimo, cuyos uniformados acudieron hasta el canal, y constaron que efectivamente Santos Roque estaba semidesnuda en posición decúbito ventral flotando en medio del agua. Además, ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente procedieron a retirar a la occisa y comunicaron el caso a un representante del Ministerio Público, quien horas después procedió con las diligencias del levantamiento del cadáver.

El fiscal de turno después de revisar el cuerpo inerte junto a los médicos forenses ordenó que sea entregado a sus seres queridos, para que puedan velarlo en su casa y luego le den cristiana sepultura como Dios manda.