Los restos del agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Humberto Chapoñán Acosta, de 40 años, fueron sepultados el domingo 5 de abril en el cementerio del distrito de Mórrope, en Lambayeque.

Lamentable suceso

Chapoñán, quien trabajaba en el penal de Ica, perdió la vida el último viernes tras ser interceptado por sicarios mientras se trasladaba en una mototaxi. Los delincuentes lo acribillaron a balazos, incluso regresaron para rematarlo y asegurarse de cumplir su objetivo.

El atentado también dejó herido al alcaide Julio Chacaltana, quien acompañaba a Chapoñán en el vehículo menor. La Policía encontró varios casquillos de bala e inició un operativo para dar con los responsables.

El INPE rindió honores póstumos al servidor penitenciario, reconociendo su labor durante varios años y entregando a sus familiares sus prendas y la bandera de la institución. La víctima deja en la orfandad a dos hijos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios lamentó el hecho y recordó que los trabajadores del sistema penitenciario viven constantemente expuestos a la violencia.