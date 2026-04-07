La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lambayeque llevó a cabo el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral, con el objetivo de garantizar un procesamiento confiable y seguro de los resultados el día de las elecciones.

Prueba antes de elecciones

El ensayo se realizó desde las 09:30 a. m. de ayer en la sede de la ODPE y contó con la presencia de la jefa de la oficina, Ethel Moreno García, así como de representantes del Jurado Electoral Especial (JEE) Lambayeque, quienes supervisaron la operatividad del sistema y los mecanismos de transmisión segura de datos.

El simulacro comenzó con la “puesta a cero”, procedimiento que elimina los registros previos de la base de datos para asegurar un inicio limpio del cómputo. Luego, se procesaron actas electorales simuladas de todas las mesas de votación de las provincias de Ferreñafe y Lambayeque, incluyendo digitalización, registro de información, control de calidad y verificación de datos.

También se realizaron pruebas de contingencia para garantizar la continuidad del procesamiento ante eventuales fallas, como cortes de energía o interrupciones de conexión. Las actas sin observaciones fueron procesadas y transmitidas para su consolidación en el sistema de cómputo electoral.

Según Moreno, “los ensayos han demostrado que estamos plenamente listos para el 12 de abril, y nuestro centro de cómputo garantiza que personeros y observadores fiscalicen cada etapa del procesamiento de actas en tiempo real, con total apertura y transparencia”.

Los simulacros forman parte de las acciones de la ONPE para optimizar el sistema con herramientas de inteligencia artificial y mejorar la precisión en el procesamiento de resultados electorales.