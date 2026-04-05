Salió de su vivienda con la idea de realizar una peregrinación de reflexión acompañado de sus seres queridos, pero lamentablemente encontró la muerte, en Viernes Santo, el último 3 de abril, en la región Lambayeque.

José Alberto Vásquez Castro y sus familiares se encontraban subiendo el Cerro Pátapo, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, cuando fueron atacados por un enjambre de abejas.

Detalles de tragedia

Ante la desesperación por escapar de los insectos, Vásquez Castro perdió el equilibrio y cayó hacia el abismo, impactando con una roca que le causó la muerte inmediata.

Sus parientes, entre ellos tres menores de edad, también corrieron para evita ser picados por las abejas, y también cayeron pero sin consecuencias fatales.

Al tener conocimiento del accidente, inmediatamente efectivos policiales de la comisaría de Pósope Alto, con el apoyo de agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme) acudieron al lugar.

Al llegar, encontraron el cuerpo, tendido de cubito dorsal sobre rocas y lo trasladaron al centro de salud de la localidad, donde solo pudieron certificar su deceso.

Asimismo, trasladaron a las demás heridos por golpes y con múltiples picaduras de abejas para que reciban atención médica. Fueron identificados como Eddie José Vásquez Gamonal (24), José Vásquez Gamonal (25) y los menores de iniciales J.V.G., K.V.G. y E.C.M.

Según el acta de la Unidad de Búsqueda y Rescate PNP la diligencia se realizó en el Cerro Pátapo, a unos 90 metros de altura, en el sector La Rápida.

Costumbre

Cabe indicar que en el distrito de Pátapo es costumbre de los pobladores durante Semana Santa, realizar paseos de peregrinación al complejo arqueológico Cerro Pátapo, donde se encuentra la ciudadela del Señor del Cinto; sin embargo, en los últimos años se ha reportado la presencia de abejas, por lo que no es la primera vez que ocurre un ataque.