El Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo viene desarrollando el juicio contra la congresista por Lambayeque, María Jessica Córdova Lobatón, por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con información judicial, el cuaderno de debate ya se encuentra formulado, lo que permitirá avanzar hacia la emisión de un resultado en esta instancia del proceso.

El caso adquiere relevancia política debido a que la parlamentaria actualmente postula a la reelección como diputada por la región Lambayeque con el partido Renovación Popular.

Investigación se originó por omisión en hoja de vida

La denuncia fue presentada en 2021 ante el Ministerio Público del Perú, luego de detectarse que la congresista no habría informado al JNE sobre cargos desempeñados en empresas privadas.

Según la acusación, Córdova Lobatón habría omitido consignar que trabajó en:

LOT Internacional S.A.C.

LOT PLUS S.A.C.

Estos cargos habrían sido ejercidos entre 2018 y 2020, periodo que debía ser declarado en su hoja de vida cuando postuló por primera vez al Congreso en las elecciones de 2021.

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Norma exige declarar experiencia laboral en sector público y privado

El caso se sustenta en lo establecido por el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas del Perú, que obliga a los candidatos a consignar en su declaración jurada toda su experiencia laboral en el sector público y privado.

La acusación fiscal fue formalizada en enero de 2023, y posteriormente el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo dispuso que el proceso continúe a la etapa de juicio oral.