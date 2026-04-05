El nuevo Congreso peruano volverá a ser bicameral, es decir, estará compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

El politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta Soldevilla, explicó en RPP Noticias que el sistema actual es más exigente que en procesos anteriores y que no basta con obtener un porcentaje mínimo de votos para acceder al Parlamento.

El nuevo Congreso estará conformado por:

130 diputados

60 senadores

Estas dos cámaras tendrán funciones diferenciadas dentro del sistema legislativo.

Requisitos para ingresar a la Cámara de Diputados

Para que un partido político obtenga representación en la Cámara de Diputados, deberá cumplir dos condiciones obligatorias:

Obtener al menos el 5 % de los votos válidos a nivel nacional. Conseguir un mínimo de 7 diputados electos.

Según explicó Fernando Tuesta en RPP, si una agrupación no cumple ambas condiciones al mismo tiempo, no podrá ingresar al Congreso.

Por ejemplo:

Si un partido obtiene 4.99 % de votos y 9 diputados , no ingresa .

, . Si logra 7 % de votos pero solo 6 diputados, tampoco ingresa.

“Antes era una u otra condición. Ahora son ambas condiciones: tienes que tener 5 % y 7 diputados”, precisó el especialista.

Requisitos para ingresar a la Cámara de Senadores

Para la Cámara de Senadores, también se deberán cumplir dos requisitos simultáneos:

Alcanzar al menos el 5 % de los votos válidos. Obtener un mínimo de 3 senadores electos.

En este caso, el Senado se conformará mediante dos formas de elección:

Distrito único nacional

Circunscripciones regionales y voto de peruanos en el extranjero

Ambos resultados se sumarán y sobre ese total se calculará si el partido alcanza el 5 % requerido, explicó Tuesta durante su intervención en RPP.

Cómo se repartirán los escaños en cada cámara

Una vez que se determine qué partidos cumplen los requisitos mínimos, se realizará la distribución final de escaños.

Según explicó Fernando Tuesta, los partidos que no cumplan las condiciones perderán sus escaños iniciales y estos serán redistribuidos entre las agrupaciones que sí superen el umbral.

Esto significa que:

Solo los partidos que superen el 5 % y el número mínimo de escaños participarán en el reparto final.

Los votos obtenidos por partidos que no cumplan los requisitos no tendrán representación parlamentaria.

“Se recalcula y entre esos pocos se reparten los 130 diputados y los 60 senadores”, indicó Tuesta en RPP.

Por qué podría haber desproporción entre votos y escaños

El especialista advirtió que el nuevo sistema podría generar una alta desproporción entre el número de votos obtenidos y la cantidad de escaños asignados.

Esto ocurriría porque:

Pocos partidos podrían cumplir los requisitos mínimos.

Los partidos que sí los superen recibirían una mayor cantidad de escaños.

Muchos votos podrían quedar sin representación.

“Va a haber una alta desproporción entre los votos que consigues y los escaños que vas a recibir”, sostuvo Tuesta en RPP.

Añadió que esta situación podría generar que algunos electores voten por partidos que logren representación parcial, pero finalmente queden fuera del Congreso por no cumplir las condiciones exigidas.