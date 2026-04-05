Faltan solo siete días para elegir a un nuevo presidente de la república y a un Congreso bicameral. Sobre los candidatos más voceados para una segunda vuelta, y otros ya fuera de carrera, conversó Correo con la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano. “La derecha tiene que comportarse muy serenamente”, apuntó.

La candidatura presidencial de Roberto Chiabra, por la alianza Unidad Nacional, no logró remontar como se esperaba...

Diré, como vieja política que soy, que las batallas se libran hasta el último segundo. Creo que el general Chiabra ha tenido una magnífica presentación, especialmente en el último debate (…). Nadie ha sido más claro en materia de seguridad ciudadana. ¿Elegimos en el PPC a la persona idónea? Mi concepto es que sí.

¿Qué es lo que hace que finalmente se produzca esa conexión popular? Ya es algo que tiene que ver con la campaña. A mí me gusta más el general que salió a decir en voz alta y contundente “al Perú se le respeta y se le defiende”, que no ha sido el tono. Él ha invocado más bien a la unidad.

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¿Evaluó usted ser candidata?

No, creo que he cumplido un ciclo. Uno tiene que comprender que en la vida hay etapas. He sido muy feliz cuando he tenido actividad electoral intensa. Me ha dolido alguna derrota, especialmente la de 2006. Mi papel ya es otro, es estar al lado del militante que me necesita. (…).

Al margen de cuál sea nuestro resultado final, nadie va a tener mayoría en el Congreso y personas que tendrían que tenderse puentes, pareciera que los han roto. Esa mano tendida de Keiko (a López Aliaga), el otro día, no fue mala; a mí me pareció inteligente.

Estos comicios han sido severos con partidos como el PPC, Acción Popular o el APRA...

Presumo que el doctor (Luis) Bedoya Reyes hubiera dicho que este no es un fenómeno peruano. Si miramos el Perú, esta elección no ha sido favorable a los partidos históricos. Acción Popular está fuera de juego y el APRA está jugando con una carta nueva, lo cual me parece bien (…).

Hay que saber leer con humildad y generosidad la decisión popular; es posible que nos toque volver a empezar. Yo no tengo temor a eso. Reinscribimos al partido, pero parece que la casa no tenía los cimientos necesarios para soportar el terremoto. Bueno, lección aprendida.

No hay que perder ni el optimismo ni la mirada de futuro. Un partido histórico y doctrinario nunca puede claudicar (…). En el PPC, hicimos un ensayo en los años pasados, con la emergencia, con figuras como Marisol Pérez Tello o Alberto Beingolea, y terminó viniendo una especie de distanciamiento que algunos consideraron ideológico, pero yo creo que era más bien de estilos.

Marisol Pérez Tello estuvo más de treinta años en el partido hasta su renuncia, ¿cómo se gestó su salida?

Marisol ha demostrado que es una mujer muy inteligente y preparada. Somos amigas y creo que tiene calidad personal (…). No siento que hubiera un gran debate ideológico, pero sí un tema de posicionamiento.

Ella consideraba que nos habíamos pegado más a la derecha y que había que colocarse más en esta centro-izquierda en la que ella se ha colocado. Respeto eso, pero esa no era la posición del PPC. Creo que está cómoda donde está: en ese centro medio progre.

Su liderazgo en el partido fue muy importante y valioso; de alguna manera, la pretensión de llevarnos ahí (progresismo), no era nuestro sitio. Ella marcó distancia y buscó su lugar (...). Hay una izquierda progre. No creo que (Marisol) sea una de ellos, pero se ha colocado ahí y se siente cómoda.

¿Qué opina de la propuesta de Pérez Tello de cambiar el nombre del diario “El Peruano” a “La Peruana”?

No tiene ningún sentido. Parte del relativismo de este tiempo es pensar que el lenguaje lo cambia todo. El diario oficial lo seguirá siendo aunque le quieras poner “La Peruana”, no va a cambiar su naturaleza. Esa es la pretensión de la progresía intelectual actual. ¿Un gestito va a cambiar el mundo? No, eso es huachafería. Es huachafo (…).

Hay una agenda mundial que, a partir de pretender la igualdad, ha llevado las cosas a extremos ridículos e inaceptables. Confieso que soy conservadora sin ningún pudor, pero soy absolutamente respetuosa y tolerante de las decisiones ajenas porque creo en la libertad. (…).

Hay vanidad intelectual en el cambio de la palabra, en incluir el ‘todes’. Esas son creaciones artificiales absurdas. El sentido común lo hemos perdido en muchas cosas. Las políticas públicas tienen que ser de enorme sensatez.

¿Cuál es el mayor desafío para la derecha en estos comicios?

La derecha tiene que comportarse muy serenamente. Esperemos que la izquierda no la embarre. Por otro lado, si la foto de hoy se reproduce en una semana, tendríamos a Rafael López Aliaga y a Keiko Fujimori en segunda vuelta.

Magnífico, para mí ese es el mejor escenario, pero solo hay un pedido: que se sienten y se entiendan. El Perú no puede ser conducido a un caos.

¿Cree que la actitud confrontacional de López Aliaga le traerá consecuencias?

El problema es que su temperamento le gana. Creo que tiene una vocación de servicio y que no es solo un acto de vanidad el querer estar en el poder, pero tiene que hacer un esfuerzo de autocontrol impresionante.

Ese temperamento tan impetuoso, que puede ser muy bueno para muchas cosas, en un país fragmentado y sin mayoría, es pólvora.

Está rompiendo todos los puentes y enfrentando a todo el mundo. ¿Con quién va a gobernar? ¿A quién pedirá apoyo si no tiene mayoría? En el afán de marcar distancia no piensa suficientemente en eso. (…)

Él está apostando al “trumpismo” o “bukelismo”, pero la realidad del Perú es mucho más complicada. No me gustan los prepotentes, no es el arma más inteligente para gobernar. Tampoco creo en el “blandengue” que todo lo concilia.

¿Y a la señora Fujimori cómo la observa? Años atrás la apoyó en una denuncia de fraude electoral, ¿aún sostiene esa narrativa?

A Keiko la veo mucho más madura, con más talante democrático y calma (…). Y

o nunca me arrepiento de las cosas que dije en su momento. Mi principal crítica a la autoridad electoral, y lo digo ahora para que no se repita, es que el verbo que la Constitución le asigna es muy fuerte: asegurar que el resultado sea el verdadero. Si hay cuestionamientos, el deber es indagar.

Y cuando el JNE cerró toda puerta de indagación, dejó una duda muy grande. Acaba de ganar Fuerza Popular una cosa que era básica: que se exhiban las listas de votantes. Ahora se van a conservar los votos por tres meses. Eso es muy bueno. Hay posibilidades de contrastación.

De suscitarse un escenario similar ¿tomaría distancia esta vez del partido denunciante?

Espero no tener que usar una expresión de este tipo (fraude electoral), nunca más en mi vida porque me considero una demócrata. Fue la primera y única vez que lo hice y espero no tener que volver a hacerlo jamás.

He perdido elecciones por muy poquito, hice cuestionamientos, pero siempre acepté el resultado porque eso es lo democrático. En esa elección (2021) me quedé con la sensación de que una autoridad electoral había claudicado (…).

Me jugué abiertamente por la tesis en la que creía. Vamos a ver cómo se desarrolla el actual escenario electoral. Espero que sea optimista y de mucha madurez.

¿No afectó la tesis del fraude la percepción sobre las instituciones?

Es eso lo que pasó. La ley habla de “fraude” en el artículo pertinente. Si a ti te dicen “estas firmas no parecen veraces”, pides la ficha del Reniec y se acaba el problema (…).

Hay cosas de control elemental que la autoridad electoral tenía que hacer y no hizo. La renuencia de la autoridad electoral a cumplir con su misión generó una sensación de duda que, a pocos días de las elecciones, espero que no se vuelva a repetir.

¿Confía en que el presidente de la ONPE, Piero Corvetto, garantizará unas elecciones transparentes?

Hubiese preferido un cambio, hubiese refrescado la institución. También espero que haya aprendido lecciones.

Él es la parte operativa y tiene que asegurar que el material llegue adecuadamente, que no haya ningún tipo de privilegio para nadie. Y en la etapa de verificación, tiene que superar esa actitud defensiva que tuvo en la elección pasada (…).

Debe ser consciente que mientras más transparente sea la información postelectoral, y cuando sea requerido algo, lo exhiba sin ningún tipo de recato y de protección a información que no es reservada.

¿Cómo evalúa a los candidatos de izquierda?

La izquierda ha demostrado ser anticuada y detenida en el tiempo. Alfonso López-Chau transmite una idea de pasado, no de futuro. Roberto Sánchez se está reivindicando de manera interesada: primero critica a Castillo, luego lo llama y después llama a Antauro Humala.

Se nota que es un hombre calculador. Tiene un discurso absolutamente nefasto: reivindicar el discurso de Castillo solo porque pudo haber significado una identificación popular, es no haber aprendido nada.

Sobre Vladimir Cerrón, a veces tiene frases inteligentes. No lo conozco. Ronald Atencio es otro desastre. Es un discurso anticuado, antihistórico e inconducente. Pensé que iba a ser una figura de más peso, pero no ha logrado captar a ese elector.

¿A qué factores cree que responda ese panorama?

Creo que aunque hay un Perú que está molesto con el Estado, que se siente desplazado, ya no cree en esa charlatanería de un discurso reivindicativo que no conduce a nada. El peruano más humilde quiere eficiencia y que se le resuelvan sus problemas (…).

El manejo del Estado necesita una altísima dosis de pragmatismo. Y eso no es ideológico, es sentido común y honestidad. La izquierda del Perú me parece un desastre y espero que el pueblo peruano en esta semana, especialmente en estos días de Semana Santa, le ruegue a Dios para que no vivamos un calvario.