Candidatos presidenciales intensificaron sus actividades proselitistas con caravanas en distintos puntos de Lima de cara a las Elecciones Generales 2026.

Como se sabe, las elecciones generales de Perú de 2026 se llevarán a cabo el domingo 12 de abril de 2026, ​ para elegir al presidente de la República, a los vicepresidentes de la República y a los representantes ante el Congreso y el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031

César Acuña, de Alianza para el Progreso, encabezó una movilización en Collique, en el distrito de Comas.

En tanto, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, desarrolló una caravana en el par vial Manchay–Pachacámac–Cieneguilla.

Por su parte, el candidato Carlos Álvarez recorrió desde el Portón de Jicamarca como parte de sus actividades de campaña.

Estas acciones reflejan la intensificación de la contienda electoral en la recta final previa a los comicios.