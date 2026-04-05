Vladimir Meza Villarreal, fundador del partido País para Todos y candidato al Senado con el número 2, afronta un segundo juicio penal por peculado doloso y colusión agravada.

Según Epicentro, el proceso se originó por irregularidades en la construcción del sistema de agua y desagüe de Huaraz durante su gestión como alcalde provincial, obra vinculada a cartas fianza de una cooperativa ligada a la red de Rodolfo Orellana.

La Fiscalía solicita diez años de prisión efectiva para Meza.

El juicio, iniciado en mayo de 2025, continúa este jueves 7 de abril a las 3 de la tarde.

Meza ya enfrenta otro proceso por colusión agravada en el que se enfrenta a 12 años de cárcel.