Roberto Sánchez Palomino, candidato presidencial de Juntos por el Perú, llegó ayer al centro minero de Secocha, en Arequipa, con un paquete de propuestas dirigidas a la minería ilegal.

Ante decenas de pobladores, el legislador prometió crear un banco minero estatal que financie maquinaria, comercialización y titularidad de predios para los pequeños mineros.

“Un banco minero que le reconozca la titularidad de la tierra a los pueblos que vienen trabajando. Como decía hace 50 años Juan Velasco Alvarado, la tierra es del que la trabaja”, afirmó.

Exigencias

Sánchez recogió las demandas de los gremios asociados al Reinfo y la minería ilegal.

El presidente de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui Asppmacsu, Simón Quispe, reclamó una ley permanente que permita trabajar de por vida, no con ampliaciones temporales.

“No buscamos una ampliación de seis meses o un año; nosotros buscamos una ley propia que nos permita trabajar de por vida”, pidió.

Por su parte, el presidente de Confemin Perú, Máximo Franco, exigió la reversión de concesiones (a cargo de la minería formal) y que se regule la formalización en terrenos sin titularidad.

“Nos falta (...) una ley que diga cómo nos vamos a formalizar en un terreno que no es nuestro”, reclamó.

Al respecto, el analista en temas mineros Iván Arenas cuestionó los alcances reales de esas promesas y sostuvo que el financiamiento del mitin en Secocha respondería a redes de mineros informales.

“Ese mitin lo están pagando evidentemente los mineros informales”, precisó.

Hoy, Sánchez estará en Piura junto Antauro Humala en su jornada proselitista denominada “Ruta Castillista”.

Además, el 8 de abril sería el cierre de campaña del partido, detalló Humala en redes.