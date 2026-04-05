El Ministerio Público del Perú anunció el despliegue de más de 7,000 fiscales en todo el territorio nacional para supervisar el desarrollo de las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La medida forma parte de la campaña institucional #EleccionesSinDelitos2026, impulsada para prevenir ilícitos y proteger la voluntad popular durante el proceso electoral.

En un comunicado oficial, la entidad indicó que la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito ejecutará acciones antes, durante y después de la jornada electoral, en cumplimiento de su función de orientación a la ciudadanía y disuasión del delito.

Operativos previos buscarán prevenir delitos electorales

En la etapa previa a los comicios, los representantes del Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizarán operativos estratégicos para detectar y neutralizar posibles ilícitos.

Entre los delitos que se busca prevenir figuran:

Compra de votos

Suplantación de identidad

Coacción al elector

Perturbación del proceso electoral

Falsificación de documentos

Asimismo, se pondrá especial énfasis en evitar la propaganda electoral indebida y el incumplimiento de las normas vigentes antes del día central del sufragio.

Supervisión en locales de votación durante la jornada electoral

El Ministerio Público informó que, durante el día de las elecciones, fiscales acudirán a los locales de votación en todo el país para supervisar el desarrollo del proceso electoral.

“Durante el día de las elecciones, los representantes del Ministerio Público acudirán a los locales de votación a nivel nacional, supervisando el desarrollo del proceso y actuando de manera inmediata ante cualquier hecho que vulnere la legalidad o la voluntad ciudadana”, indicó la institución.

Además, los fiscales monitorearán los alrededores de los centros educativos y otros locales designados para evitar el expendio de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y otras conductas que puedan afectar el normal desarrollo de los comicios.

Acciones se mantendrán después de los comicios

El Ministerio Público precisó que las acciones de supervisión continuarán después del proceso electoral, con el objetivo de asegurar que se respeten las normas vigentes y se mantenga la legalidad durante todas las etapas del proceso.

“Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad y la garantía de elecciones libres, seguras y transparentes para todos los ciudadanos”, señaló la institución en su comunicado.