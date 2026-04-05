El candidato a la presidencia de la República por la alianza electoral Venceremos, Ronald Atencio, estuvo ayer en Trujillo y en conferencia de prensa cuestionó el mal trabajo que realiza la Contraloría General de la República y propuso que para mantener una mejor fiscalización en las obras públicas se les encargue esa tarea a los ronderos, (padres de familia en proyectos de colegios) y ciudadanos comprometidos con el buen uso de los recursos del Estado.

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Explicó que no se tratará de una fiscalización técnica, sino que será una control directamente en el campo, pues verificarán avance de la obra, cantidad y la calidad del material que se está adquiriendo y utilizando.

“Pongo un ejemplo sencillo: cuando se construye una casa y se contrata a un albañil se le va pagando en función al avance, pero acá no pasa eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la sociedad civil entre a fiscalizar. Si un colegio está planificado en construirse en un año, se entiende que a los seis meses debe estar en la mitad, pero como muchos malos profesionales caen en corrupción y no controlan eso. En mi gobierno estarán los ronderos y la Asociación de Padres de Familia (Apafa) viendo todos esos detalles”, manifestó.

DERECHOS

Ronald Atencio también indicó que en un probable gobierno suyo se fiscalizará a las grandes empresas agroindustriales para que cumplan con los derechos y beneficios laborales de sus miles de trabajadores.

“Los sueldos que ofrecen las grandes agroexportadoras han caído en un 30% en los últimos cinco años. Nosotros vamos a intervenir para erradicar este sistema de explotación mediante un eficaz sistema de fiscalización”, comentó.

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De la misma manera, aseguró que obligará a las grandes empresas que operan en el Perú a pagar tributos. “Se acabarán las exoneraciones; los grandes ricos de nuestra patria no tributan como sucede en cualquier otra parte del mundo”, cuestionó.

Denunció que le están haciendo una contracampaña, pues sus enemigos políticos le dicen a la ciudadanía que si la alianza electoral Venceremos llega al gobierno expropiará casas y negocios a emprendedores y pequeños agricultores. “Eso es mentira, no vamos a expropiar nada”, aseguró.

En cuanto a la lucha contra la inseguridad ciudadana, insistió en su propuesta de crear un “Comando de Aniquilamiento” para enfrentar a las organizaciones criminales en Lima y en la región La Libertad.