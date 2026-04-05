A una semana de la primera vuelta de las elecciones generales, la última encuesta de Ipsos mostró que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera la intención de voto con 13%. Asimismo, Carlos Álvarez figura en segundo lugar con un 9%, mientras que Rafael López Aliaga (RLA) bajó al tercero con un 8%. Además, Roberto Sánchez aparece en un cuarto lugar con 6%.

La politóloga Alexandra Ames explicó que el ascenso de Álvarez complica el panorama para Fujimori, pues al ser un candidato de centroderecha podría atraer electores que buscan evitar un balotaje entre ella y Sánchez. “RLA cometió muchos errores en las últimas dos semanas”, explicó Ames.

La encuesta fue realizada el 1 y 2 de abril, a 1,217 personas y tiene un margen de error de +/- 2.8%.