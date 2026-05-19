El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzará este 20 de mayo la campaña “Pregunta y decide”, iniciativa que permitirá a la ciudadanía participar activamente en el Debate Presidencial de la Segunda Elección Presidencial 2026.

La propuesta busca promover una participación ciudadana plural, descentralizada y activa mediante el envío de preguntas y temas que la población considera prioritarios para el país.

Ciudadanos podrán enviar preguntas virtualmente

Las personas interesadas podrán participar seleccionando un eje temático y formulando preguntas a través de un formulario virtual disponible en la plataforma de Voto Informado.

El JNE informó que la convocatoria será difundida mediante sus plataformas digitales institucionales y actividades presenciales en diversas regiones del país.

Plataforma Voto Informado: Voto Informado - JNE

Campaña se desarrollará a nivel nacional

La iniciativa será ejecutada por la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE.

La campaña se realizará entre el 20 y el 22 de mayo en todo el territorio nacional.

Además de la modalidad virtual, Facilitadores e Impulsadores del Voto Informado realizarán acciones territoriales para recoger preguntas ciudadanas de manera presencial.

Estos serán los temas prioritarios

Entre los ejes temáticos planteados para las preguntas ciudadanas figuran:

Salud

Vivienda

Cultura

Gobernabilidad

Lucha contra la corrupción

Empleo

Reactivación económica

Medio ambiente

Cambio climático

Políticas sociales para poblaciones vulnerables

Preguntas seleccionadas serán parte del debate

Tras culminar la convocatoria, el JNE realizará un proceso de selección y producción audiovisual de las preguntas que formarán parte del Debate Presidencial de segunda vuelta.

La institución señaló que la campaña busca fortalecer el voto informado y la participación democrática de la ciudadanía.