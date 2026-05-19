La iniciativa permitirá que la ciudadanía participe en la formulación de preguntas para el Debate Presidencial de la Segunda Elección Presidencial 2026. (Foto: Andina)
La iniciativa permitirá que la ciudadanía participe en la formulación de preguntas para el Debate Presidencial de la Segunda Elección Presidencial 2026. (Foto: Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzará este 20 de mayo la campaña “Pregunta y decide”, iniciativa que permitirá a la ciudadanía participar activamente en el Debate Presidencial de la Segunda Elección Presidencial 2026.

La propuesta busca promover una participación ciudadana plural, descentralizada y activa mediante el envío de preguntas y temas que la población considera prioritarios para el país.

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Ciudadanos podrán enviar preguntas virtualmente

Las personas interesadas podrán participar seleccionando un eje temático y formulando preguntas a través de un formulario virtual disponible en la plataforma de Voto Informado.

El JNE informó que la convocatoria será difundida mediante sus plataformas digitales institucionales y actividades presenciales en diversas regiones del país.

Plataforma Voto Informado:

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Campaña se desarrollará a nivel nacional

La iniciativa será ejecutada por la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE.

La campaña se realizará entre el 20 y el 22 de mayo en todo el territorio nacional.

Además de la modalidad virtual, Facilitadores e Impulsadores del Voto Informado realizarán acciones territoriales para recoger preguntas ciudadanas de manera presencial.

Estos serán los temas prioritarios

Entre los ejes temáticos planteados para las preguntas ciudadanas figuran:

  • Salud
  • Vivienda
  • Cultura
  • Gobernabilidad
  • Lucha contra la corrupción
  • Empleo
  • Reactivación económica
  • Medio ambiente
  • Cambio climático
  • Políticas sociales para poblaciones vulnerables

Preguntas seleccionadas serán parte del debate

Tras culminar la convocatoria, el JNE realizará un proceso de selección y producción audiovisual de las preguntas que formarán parte del Debate Presidencial de segunda vuelta.

La institución señaló que la campaña busca fortalecer el voto informado y la participación democrática de la ciudadanía.

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