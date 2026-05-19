Se disputó la segunda jornada de la Etapa Provincial de la Copa Perú en Pisco, dejando intensos encuentros, goles y movimientos claves en las tablas de posiciones de cada grupo. La fecha comenzó con la contundente victoria de Sport Bolognesi por 4-0 sobre Ángeles Miraflores en el estadio de San Clemente, mientras que Bad Boys derrotó 2-0 a Juventud Manuel Carrillo, resultados que apretaron aún más el Grupo A y dejaron a ambos clubes compartiendo el liderato con 4 puntos.

Encuentros deportivos

En el Grupo B, Defensor El Chaco dio un paso firme hacia la siguiente ronda tras vencer 2-1 a Los Tigres en Humay, alcanzando 6 puntos y asegurando prácticamente su clasificación. En el otro encuentro del grupo, Juventud Santa Cruz superó 2-0 a Nápoles y quedó como escolta con 4 unidades, dejando la definición del segundo cupo para la última jornada. Por su parte, Los Tigres y Nápoles quedaron seriamente comprometidos en sus aspiraciones.

El Grupo C continúa siendo el más parejo del torneo provincial. América Santa Rosa igualó 1-1 frente a Once Amigos en el estadio Municipal de Independencia, resultado que mantiene abierta la lucha por la clasificación. América Santa Rosa suma 2 puntos, mientras que Juventud Lircay y Once Amigos cuentan con una unidad cada uno, por lo que la tercera fecha será decisiva para conocer a los clasificados de esta serie.

En el Grupo D, Manuel Gonzáles Prada consiguió un importante triunfo por 2-0 sobre José Olaya, resultado que dejó prácticamente eliminado al conjunto olayino. Con esta victoria, Gonzáles Prada alcanzó los 3 puntos y comparte el liderato con Miguel Grau, que también suma tres unidades. Todo apunta a que el duelo entre ambos equipos definirá el primer lugar del grupo en la fecha final.

Concluida la segunda fecha de la Etapa Provincial de la Copa Perú en Pisco, varios equipos comienzan a perfilar su clasificación, mientras otros llegarán a la última jornada jugando sus últimas opciones de continuar en carrera. La expectativa crece entre los aficionados del fútbol distrital, quienes esperan una apasionante definición en cada serie rumbo a la siguiente etapa del torneo más tradicional del fútbol peruano.

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