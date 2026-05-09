La emoción del fútbol volvería a sentirse desde hoy en la provincia de Pisco con el inicio de la Etapa Provincial de la Copa Perú 2026, torneo que reúne a los clubes clasificados de distintos distritos y que genera gran expectativa entre los aficionados deportivos.

La primera fecha de la Fase 1 ha sido programada en tres escenarios deportivos de la provincia, donde decenas de hinchas esperan acompañar a sus equipos en el arranque de la competencia.

Encuentros deportivos

De acuerdo con la programación difundida, en el Grupo A se enfrentarían Juventud Manuel Carrillo y Ángeles de Miraflores desde la 1:20 p.m. en el estadio municipal Teobaldo Pinillos Olaechea de Pisco, mientras que Sport Bolognesi mediría fuerzas con CD Bad Boys a las 3:20 p.m. en el mismo escenario.

En tanto, en el estadio Campeones del 69 de San Andrés, CD Nápoles jugaría ante Defensor El Chaco y posteriormente Los Tigres enfrentaría a Juventud Santa Cruz. Asimismo, en el estadio Inkari del distrito de Túpac Amaru se disputarían los encuentros entre Miguel Grau y José Olaya, además del choque entre Juventud Lircay y América Santa Rosa.

Sin embargo, previo al inicio del campeonato, los clubes del Grupo “A”, conformados por Bolognesi, Manuel Carrillo, Bad Boys y Miraflores, presentaron un oficio ante la Liga Provincial de Fútbol de Pisco solicitando la reprogramación de los horarios de juego establecidos para el estadio Teobaldo Pinillos. Los dirigentes argumentan que las actuales horas programadas coinciden con intensas temperaturas y limitan la presencia de aficionados en las tribunas.

La propuesta presentada por las instituciones deportivas plantea que el primer compromiso se dispute a las 4:00 de la tarde y el encuentro de fondo a las 6:00 p.m., horarios que permitirían una mejor asistencia del público y un ambiente más favorable para el espectáculo deportivo. Hasta el cierre de esta edición, se esperaba el pronunciamiento oficial de la Liga Provincial respecto al pedido formulado por los clubes involucrados.

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