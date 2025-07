En un vibrante encuentro disputado en el estadio José Picasso Peratta, el equipo de Sport Nacional La Joya se coronó campeón provincial tras vencer 3-2 al Sport Puerto Aéreo, en un partido que se definió en los últimos minutos y que mantuvo en vilo a la afición hasta el pitazo final, ocurrido a los 95 minutos.

Encuentro deportivo

Con esta victoria, el cuadro de Santiago consigue el bicampeonato provincial, repitiendo el título logrado en 2024, y se asegura un lugar en la siguiente fase del torneo: la etapa departamental de la Copa Perú 2025. El plantel deberá ahora reforzarse para enfrentar este nuevo desafío, donde el nivel de competencia será más exigente.

Los goles del triunfo fueron obra de Jaime Paredes Cañahuaray, quien anotó en dos oportunidades, y de Luis Pisconte Breña. La destacada actuación de ambos fue clave para consolidar el resultado frente a un duro rival como el Puerto Aéreo de La Tinguiña.

Sport Nacional La Joya enfrentará en la siguiente ronda al Club Independiente de Cantayo. La expectativa entre los hinchas ya crece, y se espera una masiva asistencia para alentar al conjunto santiaguino en su camino hacia el sueño del ascenso.

El ambiente en el José Picasso Peratta fue una auténtica fiesta deportiva. Las barras de ambos equipos alentaron con pasión, haciendo retumbar el estadio y aportando color y energía a una final inolvidable en la Etapa Provincial de Ica.

En tanto, la Etapa Departamental de la Copa Perú 2025 —que se realiza en homenaje a Elías Macco Calderón— se iniciará el domingo 6 de julio con una serie de encuentros destacados: Alianza Pisco vs. Alfonso Ugarte, Juventud Santa Fe vs. Juventud Ccontacc, Nacional La Joya vs. Independiente Cantayo, Deportivo Puquio vs. Asociación de Técnicos Agropecuarios, Amigos del Barrio vs. Sport Puerto Aéreo, y Gonzales Prada vs. Juventud Progreso.

