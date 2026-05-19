El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) volvió a referirse al “Andahuaylazo” como un “delito político” y evitó retractarse de anteriores declaraciones en las que calificó dicho levantamiento como una “gesta política”.

Postura

Durante el evento “Diálogo político para una minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) responsable de oro”, organizado por la Cooperación Económica Suiza en Perú, Sánchez fue consultado sobre su relación con Antauro Humala, condenado por homicidio, secuestro y rebelión tras el “Andahuaylazo”, hecho que dejó cuatro policías y dos reservistas fallecidos a principios de 2005.

“No forma parte del partido. Es un ciudadano, un compañero que ha venido con sus propias fuerzas nacionalistas, sumando el trabajo en esta primera vuelta”, sostuvo a la prensa.

Asimismo, aseguró que Humala participa como “colaborador sin condiciones” y descartó que busque integrar un eventual gobierno.

“Él mismo ha referido que no le interesa ningún cargo ministerial. Es un patriota, un peruano que contribuye”, señaló.

Al ser consultado sobre si se rectificaba por haber considerado el “Andahuaylazo” como una “gesta política”, Sánchez evitó responder directamente.

“Ya se ha hablado de ese delito político con todas sus implicancias. El ciudadano ya pagó sus culpas. Tampoco seamos más papistas que el Papa levantando un San Benito por una disidencia política”, manifestó.

No obstante, el candidato señaló que rechaza la violencia “venga de donde venga” y aseguró que nunca participó en el levantamiento encabezado por el etnocacerista en Andahuaylas.

“Jamás el camino de la violencia será un camino que debemos recorrer. Mi lucha como estudiante universitario siempre ha sido a favor de la paz, contra la violencia y la muerte”, resaltó.

Equipo

En otro momento, el aspirante al sillón de Pizarro anunció que Pedro Francke, exministro de Economía de Pedro Castillo, asumirá la coordinación del equipo económico de su plan de gobierno y adelantó que impulsará el aumento del sueldo mínimo.

“Hemos evaluado y estamos en capacidad de sustentar la viabilidad técnica, factibilidad económica y presupuestaria para subir la remuneración mínima vital a 1,500 soles”, afirmó.

Asimismo, refirió que en breve definirá si concreta una alianza política de cara a la segunda vuelta electoral.

“En los próximos días estaremos en capacidad de anunciar formalmente este frente, este espacio de articulación, con el objetivo de tener una mayoría social y una mayoría política”, indicó el también exministro del golpista Castillo.