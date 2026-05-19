Tras más de seis meses del robo cibernético que afectó sus cuentas bancarias, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) recuperó los S/ 738 mil sustraídos en julio de 2025. La devolución del dinero fue realizada por el Banco de la Nación luego de una transacción extrajudicial firmada en Lima el pasado 13 de mayo.

La procuradora pública adjunta del (GRA), Amparo Begazo Burga, indicó que el monto ya fue transferido nuevamente a las cuentas del Gobierno Regional de Arequipa. La procuradora explicó que el dinero estaba destinado a cartas fianza de terceros y que no será incorporado al presupuesto 2026, debido a que corresponde a recursos afectados durante el año pasado.

El caso se remonta al 21 de julio de 2025, cuando ciberdelincuentes vulneraron las claves de acceso de las cuentas del GRA y ejecutaron al menos tres transferencias bancarias mediante la plataforma digital del Banco de la Nación. El hecho fue detectado recién nueve días después y el dinero terminó en cuentas de tres empresas distintas dentro de la misma entidad bancaria.

Sobre las responsabilidades, evitó señalar directamente a funcionarios o trabajadores del Gobierno Regional e indicó que será el Ministerio Público quien determine las eventuales implicancias penales. Añadió que los trabajadores de tesorería nunca entregaron claves ni enlaces de acceso y sostuvo que el personal actuó diligentemente durante todo el proceso.

“Los trabajadores del Gobierno Regional en ningún momento han dado las claves. Sin embargo, se produjo esta sustracción. Es lo que nosotros hemos manifestado, se ha seguido, se ha perseguido y finalmente se ha devuelto el dinero”, declaró.

La investigación fiscal continúa en etapa preliminar. La Procuraduría Regional ya rindió declaraciones ante las autoridades, aunque todavía no existen mayores avances ni audiencias judiciales programadas. La representante legal advirtió que el proceso podría extenderse varios años debido a la carga procesal del sistema judicial.